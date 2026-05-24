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Liechtenstein - Leben im Kleinstaat
Folge 1: Liechtenstein - Leben im Kleinstaat
48 Min.Folge vom 24.05.2026
Liechtenstein ist ein hoch industrialisierter Kleinstaat und konstitutionelle Erbmonarchie, bekannt für politische Stabilität und eine unauffällige Fürstenfamilie. Ohne Staatsverschuldung und mit erheblichen Rücklagen bietet das Land mit nur elf Gemeinden und rund 42.000 Einwohnern dennoch über 800 Vereine und hält in vielen Bereichen mit größeren Staaten mit, wie die ORF‑Dokumentation zeigt. Bildquelle: Landesstudio Vorarlberg/ORF
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Liechtenstein - Leben im Kleinstaat
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