Der ganz normale TriggerwahnsinnJetzt kostenlos streamen
Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge 1: Der ganz normale Triggerwahnsinn
44 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Da jeder Gaststättenbesuch mit Baylen ein Kampf ist, feiert Familie Dupree ihre Geburtstage lieber zuhause. Doch vorher muss eingekauft werden – was für Menschen mit Tourette-Syndrom eine Herausforderung ist. Und so läuft Baylen im Supermarkt wieder schreiend durch die Gänge. Nach dem turbulenten Einkauf hat Baylen ein Date mit Boyfriend Colin. Anfangs war es für den 23-Jährigen komisch, mit ihr auszugehen, denn die Leute starren, wenn Baylen ihre Tics bekommt. Inzwischen hat er sich daran gewöhnt. Doch beim anstehenden Bowling besteht die Gefahr, dass sie die schwere Kugel nach anderen Spielern wirft.
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Life of Baylen - Ich ticke anders!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.