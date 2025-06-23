Raus aus der KomfortzoneJetzt kostenlos streamen
Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge 2: Raus aus der Komfortzone
45 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Colin ist bei der Air Force und wird in wenigen Monaten versetzt, ohne zu wissen, wohin – was Baylin in ein Gefühlschaos stürzt. Die 21-Jährige möchte am liebsten immer mit ihm zusammen sein und schnell Kinder bekommen. Um sich abzulenken, fährt sie mit Freundin Aileen ins Nagelstudio, doch auch hier häufen sich die Tics ihres Tourette-Syndroms. Später geht es mit Colin zum Workout ins Gym, und er muss wie immer aufpassen, dass Baylin nicht plötzlich eine Kurzhantel nach jemandem wirft. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Baylen ist nach Dallas eingeladen worden, um an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen.
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Life of Baylen - Ich ticke anders!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.