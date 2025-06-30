Es ist okay, nicht okay zu sein!Jetzt kostenlos streamen
Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge 3: Es ist okay, nicht okay zu sein!
45 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12
Baylen hat große Angst vor dem Fliegen, doch als die Tourette’s Association of America sie zu einer Podiumsdiskussion in Dallas einlädt, sagt sie zu. Schon am Flughafen wird es brenzlig, weil die 21-Jährige in die Menge schreit, dass sie bewaffnet sei. Mama Julie, die sie begleitet, rutscht das Herz in die Hose, doch der Security-Mann bleibt glücklicherweise entspannt. Um den Flug zu überstehen, muss sich Baylen mit Tabletten betäuben und ist bei Ankunft in Dallas erschöpft. Doch dann freut sie sich auf die Begegnungen mit Ärzten und anderen Tourette-Betroffenen und hofft auf neue Behandlungsmethoden.
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Life of Baylen - Ich ticke anders!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.