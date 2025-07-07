Wie sag’ ich’s den ElternJetzt kostenlos streamen
Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge 4: Wie sag’ ich’s den Eltern
44 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 6
Die Podiumsdiskussion auf der Tic-Con ist für Baylen ein Erfolg. Doch nachdem die 21-Jährige den ganzen Tag in Action war, ist sie völlig erschöpft und erleidet einen extremen Tic-Anfall, der sie psychisch und körperlich ausknockt. Wäre ihre Mutter nicht dagewesen, hätte sich Baylen schwer verletzen können. Wieder zuhause braucht sie Entspannung und geht mit Boyfriend Colin und ihren Hunden zum Schwimmen im See. Der macht sich große Sorgen, was alles passieren kann, wenn Baylen bald allein lebt und schlägt deshalb vor, dass sie zu ihm nach D.C. zieht. Baylen ist begeistert, ihre und Colins Eltern nicht.
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Life of Baylen - Ich ticke anders!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.