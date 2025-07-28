Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge 7: Große Schritte
45 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 6
Nachdem Colin Baylens Geburtstag gründlich verdarb, weil er seinen Auftritt im Cowboy-Outfit hatte, statt ihr bei der Couch-Anlieferung zu helfen, gibt es dicke Luft. Der 24-Jährige wollte gute Laune verbreiten, wurde dann aber vor versammelter Mannschaft angeschrien und zur Schnecke gemacht. Nun fühlen sich beide schlecht, zumal sie gerade erst zusammengezogen sind. Doch sie müssen sich zusammenreißen, weil Colins Eltern gleich eintreffen, um Baylens Familie kennenzulernen. Denn es geht um viel: Colin möchte seiner Baylen bald einen Heiratsantrag machen und will diesen Event perfekt vorbereiten.
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Life of Baylen - Ich ticke anders!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.