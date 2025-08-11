Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 11.08.2025: Stürmische Zeiten
45 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 6
Obwohl Allan von Colins Vorhaben nicht überzeugt ist, hat sich der 24-Jährige durchgesetzt und die Duprees überredet, dass er seiner Baylen einen Heiratsantrag während des Familienurlaubs am Strand machen darf. Doch nun hat er alle Hände voll zu tun und kann es kaum erwarten, dass Baylen endlich die gemeinsame Wohnung verlässt. Als später alle im Beachhaus angekommen und in Vorfreude sind, zieht jedoch ein Gewitter auf und droht, Colins Pläne zu durchkreuzen. Baylens kleine Schwester Sammi nutzt derweil die Gelegenheit, ihr von den Sorgen zu erzählen, die sie schon lange mit sich herumträgt.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.