Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 03.08.2026: Auf nach England?
44 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Bei einem Termin mit der Neurologin erfährt Baylen von einem neuartigen Nervenstimulator, der ihre Tourette-Symptome lindern könnte. Um das Gerät auszuprobieren, müsste sie aber nach England reisen – und allein der Gedanke sorgt für Stress. Zwischen Tics, Flugangst und knapper Hochzeitskasse steht plötzlich eine Entscheidung mit großer Tragweite im Raum. Während Baylen vorsorglich ihren ersten Reisepass beantragt, beschäftigt Colin eine andere Zukunftsfrage: sein geplanter Wechsel in die Immobilienbranche. Und dann sorgt ein überraschender Anruf von Baylens Eltern für eine Wendung, mit der niemand gerechnet hat.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.