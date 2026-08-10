Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 10.08.2026: Reisevorbereitungen
44 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
London ruft – und mit der Reise beginnt das Chaos. Baylen darf in England einen neuartigen Nervenstimulator testen, der ihre Tics lindern könnte. Die Freude ist riesig, doch bis zum Abflug warten noch einige Hürden: Flugangst, Packstress und jede Menge Hochzeitsplanung. Im Blumenladen zeigt sich überraschend, dass Baylens bunte Traumdeko deutlich günstiger ist als befürchtet, sehr zur Erleichterung von Colin, der beim Thema „Hochzeitsbudget“ langsam wieder aufatmen kann. Die Vorfreude auf Europa wächst, aber Baylen weiß genau: Je größer die Aufregung, desto stärker können auch ihre Tourette-Tics werden.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.