Folge 12: Lilly Schönauer: Liebe mit Hindernissen
Laura findet einen Verlobungsring in der Schublade ihres Freundes Alexander. Sie ist sich sicher: Am Wochenende wird er bei seinen Eltern in der Steiermark um ihre Hand anhalten. Doch Alexanders Mutter Elvira macht kein Geheimnis daraus, dass Laura nicht gut genug für ihren Sohn ist. Und als auch noch Susanne, Alexanders perfekte Ex-Freundin auftaucht, ziehen erste dunkle Wolken am siebten Himmel auf. Koproduktion Graf-Film/Bavaria/ORF/ARD Degeto Besetzung: Julia Stinshoff (Laura Brunner) Oliver Boysen (Alexander Steinbrück) Gudrun Landgrebe (Elvira Steinbrück) Peter Prager (Klaus Steinbrück) Andrea Eckert (Maria Brunner) Eva Klemt (Susanne Herzog) Stefano Bernardin (Anton Maierhofer) Johanna Orsini-Rosenberg (Hanna) Silvia Wohlmuth (Vera Kaplan) Elisabeth Osterberger (Frau des Bürgermeisters) Regie: Martin Gies Buch: Sabine Leipert, Julia Neumann und Sabrina Maria Roessel (nach e. Idee v. R. Mühlfellner) Bildquelle: ORF/Graf Film/Hubert Mican
