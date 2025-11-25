Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger

Der Zorn der Götter

ATVStaffel 1Folge 2vom 25.11.2025
Der Zorn der Götter

Der Zorn der GötterJetzt kostenlos streamen

Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger

Folge 2: Der Zorn der Götter

41 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Amelia Sachs und Lincoln Rhyme bilden ein unschlagbares Duo: Während die clevere Polizistin die Tatortbegehungen durchführt, versucht der geniale Profiler von seinem Krankenbett aus, den "Knochenjäger" zur Strecke zu bringen. So auch im neuesten Fall: Eine junge Frau kommt qualvoll in ihrem Badezimmer um. In der Wohnung lassen sich neben arrangierten Narzissen auch einige Gemälde mit mythologischen Figuren entdecken, die allem Anschein nach auf den nächsten Tatort hinweisen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger
ATV
Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger

Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger

Alle 1 Staffeln und Folgen