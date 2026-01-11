Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger
Folge 1: Wiederauferstehung
41 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 16
Ein Serienkiller meldet sich nach drei Jahren zurück und ruft bei seinem mittlerweile entpflichteten Gegenspieler Lincoln Rhyme negative Emotionen hervor. Wie schon in der Vergangenheit geht der Soziopath nach demselben makabren Muster vor: Er tötet drei Menschen und platziert an jedem Schauplatz einen Hinweis, der zum nächsten Tatort führt. Ob es Rhyme mithilfe von Amelia Sachs gelingt, dem schrecklichen Treiben ein Ende zu setzen?
Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
