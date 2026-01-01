Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger
Folge 10: Auge in Auge
42 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Besessen von der Idee, sich zu behaupten und Lincoln Rhyme die Stirn zu bieten, mordet der "Knochenjäger" unbeirrt weiter und holt schließlich zu seinem letzten gewaltsamen Coup aus. Lincoln sieht nur eine Chance, dem perfiden Treiben endlich ein Ende zu bereiten: Er muss an den Ort zurückkehren, wo alles angefangen hat ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2019
