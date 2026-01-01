Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 10vom 31.01.2026
42 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Besessen von der Idee, sich zu behaupten und Lincoln Rhyme die Stirn zu bieten, mordet der "Knochenjäger" unbeirrt weiter und holt schließlich zu seinem letzten gewaltsamen Coup aus. Lincoln sieht nur eine Chance, dem perfiden Treiben endlich ein Ende zu bereiten: Er muss an den Ort zurückkehren, wo alles angefangen hat ...

ATV
