ATVStaffel 1Folge 5vom 01.12.2025
41 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Der "Knochenjäger" meldet sich in New York zurück, um mit seinem nächsten perfiden Coup Lincoln und seine Kollegen herauszufordern. Sein erstes Opfer hat er mit einem von Lincoln verfassten Buch mitten in einer Bibliothek platziert und damit das nächste Katz-und Maus-Spiel in Gang gesetzt. Das Team weiß, dass schnelles Handeln erforderlich ist, bevor der Serienkiller erneut zuschlägt ...

ATV
