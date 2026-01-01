Lindenstra%DFe
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Von%201985%20bis%202020%20pr%E4gte%20die%20%u201ELindenstra%DFe%u201C%20die%20TV-Landschaft%20und%20war%20fester%20Bestandteil%20des%20fr%FChen%20Sonntagabendprogramms.%20So%20nahmen%20die%20Zuschauer%20Anteil%20am%20Alltag%2C%20den%20Freuden%20und%20%C4ngsten%20der%20Bewohner%20in%20der%20Lindenstra%DFe.%20Dabei%20begeisterten%20insgesamt%201758%20Folgen%20durch%20Geschichten%20mit%20aktuellem%20gesellschaftlichen%20Bezug%20und%20authentische%20Protagonisten%20die%20Fans.%20Familie%20Beimer%20mit%20Mutter%20Helga%2C%20deren%20Ehe%20nach%20vielen%20Jahren%20geschieden%20wird%2C%20Hausmeisterin%20Else%20Kling%2C%20die%20zeit%20ihres%20Lebens%20ein%20strenges%20Regiment%20f%FChrt%20und%20%FCber%20Sitte%20und%20Anstand%20im%20Haus%20Nr.%203%20wacht%2C%20sowie%20Carsten%20Fl%F6ter%2C%20Dr.%20Dressler%20und%20Tanja%20Schildknecht%20sind%20nur%20einige%20der%20vielen%20Charaktere%2C%20deren%20Leben%20die%20Serie%20begleitet.%20%28ARD-Serie%29