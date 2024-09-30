Lindenstra%DFe
Folge 1: Das%20Wunder
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Regungslos%20und%20mit%20geschlossenen%20Augen%20liegt%20Ines%20in%20ihrem%20Bett%20%u2013%20erstarrt%20wie%20immer.%20Wenn%20sie%20doch%20nur%20ein%20einziges%20Mal%20die%20Augen%20%F6ffnen%20w%FCrde%21%20Nichts%20w%FCnscht%20sich%20der%20ahnungslose%20Olaf%20sehnlicher%20zu%20seinem%20Ehrentag%20%u2013%20er%20feiert%20heute%20seinen%2050.%20Geburtstag%21
Weitere Folgen in Staffel 21
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12