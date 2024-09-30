Lindenstra%DFe
Folge 26: Marion%20und%20Alex
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Heute%20geht%u2019s%20zum%20Standesamt.%20Bereits%20am%20fr%FChen%20Morgen%20f%FChlt%20Alex%20sich%20unwohl.%20Der%20Magen%u2026%20Hilde%20verreist%20f%FCr%20einige%20Tage%20nach%20Garmisch-Partenkirchen%20und%20Hajo%20hofft%2C%20endlich%20ein%20wenig%20Zeit%20alleine%20mit%20seiner%20Liebsten%20verbringen%20zu%20k%F6nnen.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12