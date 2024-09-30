Lindenstra%DFe
Folge 41: Eisk%F6nigin
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Geistesgegenw%E4rtig%20hatte%20Olli%20Klatt%20nach%20dem%20Zusammensto%DF%20mit%20Andys%20Taxi%20Andrea%20Neumann%20beiseite%20gezogen%2C%20sodass%20die%20Sprechstundenhilfe%20mit%20Prellungen%20und%20einer%20leichten%20Gehirnersch%FCtterung%20glimpflich%20davon%20gekommen%20ist.%20Bei%20Andy%20sitzt%20der%20Schock%20immer%20noch%20tief.%20Zumindest%20hat%20der%20Unfall%20alarmierend%20auf%20ihn%20eingewirkt.%20Jetzt%20sieht%20auch%20Andy%20endlich%20ein%2C%20dass%20er%20sich%20mehr%20schonen%20muss.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12