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Islam

ARD PlusStaffel 21Folge 44vom 30.09.2024
Islam

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Folge 44: Islam

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Lisas%20Interesse%20f%FCr%20den%20Islam%20w%E4chst%20von%20Tag%20zu%20Tag.%20Am%20liebsten%20w%FCrde%20sie%20Murat%20sogar%20heute%20Abend%20in%20die%20Moschee%20begleiten.%20Doch%20Murat%20fragt%20sich%20kopfsch%FCttelnd%2C%20wie%20Lisa%20auf%20diese%20Idee%20kommt.%20Schlie%DFlich%20sei%20sie%20nicht%20einmal%20Muslima.

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