Lindenstra%DFe
Folge 44: Islam
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Lisas%20Interesse%20f%FCr%20den%20Islam%20w%E4chst%20von%20Tag%20zu%20Tag.%20Am%20liebsten%20w%FCrde%20sie%20Murat%20sogar%20heute%20Abend%20in%20die%20Moschee%20begleiten.%20Doch%20Murat%20fragt%20sich%20kopfsch%FCttelnd%2C%20wie%20Lisa%20auf%20diese%20Idee%20kommt.%20Schlie%DFlich%20sei%20sie%20nicht%20einmal%20Muslima.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12