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Tierische%20Weihnachten

ARD PlusStaffel 21Folge 7vom 30.09.2024
Tierische%20Weihnachten

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Folge 7: Tierische%20Weihnachten

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Am%20liebsten%20w%FCrde%20Marion%20die%20Hochzeitspl%E4ne%20sofort%20der%20ganzen%20Familie%20erz%E4hlen.%20Doch%20ihr%20Zuk%FCnftiger%20zieht%20die%20Bremse.%20%u201ELass%u2019%20uns%20ganz%20cool%20an%20das%20Ganze%20herangehen%21%u201C%2C%20versucht%20Alex%20seine%20Marion%20davon%20abzuhalten%2C%20die%20Neuigkeit%20unterm%20Weihnachtsbaum%20auszuplaudern.%20Die%20beiden%20sind%20heute%20zum%20gro%DFen%20Festtagsessen%20bei%20Helga%20und%20Erich%20eingeladen.%20Auch%20Nastya%20kommt%20%u2013%20mit%20einem%20ganz%20besonderen%20Gast.

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