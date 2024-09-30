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Lindenstraße

Selbsthilfe

ARD PlusStaffel 21Folge 9vom 30.09.2024
Selbsthilfe

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Folge 9: Selbsthilfe

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Tanja%20f%FChlt%20sich%20schlapp%20und%20lustlos.%20%u201EAm%20liebsten%20w%FCrd%u2019%20ich%20den%20ganzen%20Tag%20im%20Bett%20bleiben%21%u201C%2C%20klagt%20sie.%20Doch%20wenn%20die%20Friseurin%20noch%20h%E4ufiger%20im%20Salon%20ausf%E4llt%2C%20bekommt%20Urszula%20langsam%20Probleme%20mit%20der%20Bezahlung%20der%20Aushilfen.

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