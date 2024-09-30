Lindenstra%DFe
Folge 10: Gl%E4tte
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Seit%20Urszula%20in%20der%20letzten%20Woche%20Joints%20bei%20ihrer%20Tochter%20entdeckt%20hat%2C%20ist%20ihr%20Misstrauen%20gro%DF.%20Um%20ganz%20sicherzugehen%2C%20m%F6chte%20sie%20sogar%20Irinas%20Monatskarte%20f%FCr%20den%20Bus%20selbst%20kaufen.%20%u201EIch%20habe%20nur%20keine%20Lust%2C%20dass%20du%20unser%20Geld%20f%FCr%20Rauschgift%20ausgibst%21%u201C%2C%20wettert%20Urszula.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12