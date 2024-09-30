Ein%20St%FCck%20vom%20HimmelJetzt kostenlos streamen
Lindenstra%DFe
Folge 23: Ein%20St%FCck%20vom%20Himmel
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Beinahe%20h%E4tte%20Nastya%20ihr%20Baby%20verloren%2C%20doch%20es%20ist%20noch%20einmal%20gut%20gegangen.%20Auf%20Helgas%20Besuche%20im%20Krankenhaus%20legt%20sie%20allerdings%20%FCberhaupt%20keinen%20Wert.%20%u201ESie%20brauchen%20nicht%20zu%20kommen.%u201C%2C%20erkl%E4rt%20Nastya%20k%FChl.%20Mit%20einem%20schicken%20roten%20Flitzer%20m%F6chten%20Gerd%20und%20Carsten%20heute%20ins%20M%FCnchener%20Hinterland%20fahren%20und%20alle%20Sorgen%20um%20Gerds%20Krankheit%20f%FCr%20einen%20Tag%20vergessen.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12