Lindenstra%DFe
Folge 25: Viel%20trinken
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Die%20Erinnerungen%20an%20Gerd%20qu%E4len%20Carsten%20Tag%20und%20Nacht.%20Die%20Umst%E4nde%20des%20fr%FChen%20Todes%20des%20Freundes%20machen%20ihm%20so%20schwer%20zu%20schaffen%2C%20dass%20er%20sogar%20schwei%DF%20gebadet%20aufwacht%20und%20sofort%20zitternd%20zu%20seinen%20Tabletten%20greift.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12