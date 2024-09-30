Lindenstra%DFe
Folge 52: Dolce%20far%20niente
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Beharrlich%20ermuntert%20Klaus%20den%20deprimierten%20Alex%2C%20sich%20nicht%20von%20Lisa%20unterkriegen%20zu%20lassen.%20%u201EPaul%20ist%20dein%20Sohn%20und%20du%20liebst%20ihn%21%u201C%2C%20macht%20Klaus%20dem%20Freund%20noch%20einmal%20klar.%20Doch%20Alex%20wei%DF%20einfach%20nicht%20mehr%2C%20wie%20er%20gegen%20Lisas%20eiskalte%20Intrigen%20vorgehen%20soll.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12