Lindenstra%DFe
Folge 7: Frohe%20Weihnachten
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit%20betr%FCbten%20Gesichtern%20sehen%20Tanja%20und%20Suzanne%20nach%20dem%20Wohnungsbrand%20vor%20einer%20Woche%20einem%20traurigen%20Weihnachtsfest%20entgegen%2C%20doch%20ein%20Nachbar%20nach%20dem%20anderen%20bietet%20den%20beiden%20seine%20Unterst%FCtzung%20an.%20Ob%20Frotteehandtuch%20oder%20Schnellkochtopf%20%u2013%20alle%20kramen%20Gebrauchsgegenst%E4nde%20hervor%2C%20um%20der%20kleinen%20Familie%20den%20Neuanfang%20zu%20erleichtern.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12