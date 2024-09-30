Lindenstra%DFe
Folge 16: Scherben
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Beharrlich%20versucht%20Urszula%20den%20gekr%E4nkten%20Christian%20wieder%20f%FCr%20sich%20zu%20gewinnen.%20Der%20Schock%20%FCber%20Urszulas%20kurzzeitige%20Aff%E4re%20mit%20Supermacho%20Julian%20sitzt%20bei%20dem%20frisch%20gebackenen%20Ehemann%20allerdings%20ziemlich%20tief.
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12