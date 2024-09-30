Lindenstra%DFe
Folge 5: Nikolaus
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Iffi%20%E4rgert%20sich%20%FCber%20den%20Totalausfall%20der%20Kaffeemaschine%20und%20ihre%20miserable%20finanzielle%20Situation.%20Derweil%20turteln%20Suzanne%20und%20Tanja%2C%20als%20w%E4ren%20sie%20frisch%20verliebt.%20Ihr%20heftiger%20Streit%20der%20letzten%20Woche%20scheint%20l%E4ngst%20vergessen.
Weitere Folgen in Staffel 23
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12