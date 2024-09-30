Lindenstra%DFe
Folge 52: Housewarming
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Bei%20den%20Stadlers%20steigt%20heute%20eine%20Housewarming-Party%20und%20Maria%20ist%20schon%20flei%DFig%20mit%20den%20Vorbereitungen%20besch%E4ftigt.%20Fast%20alle%20Nachbarn%20haben%20zugesagt%20und%20sind%20gespannt%20auf%20den%20neuen%20Lindenstra%DFen-Zuwachs.%20Ines%20ist%20der%20erste%20Gast%20und%20geht%20Maria%20in%20der%20K%FCche%20zur%20Hand.
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12