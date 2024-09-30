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Lebkuchen

ARD PlusStaffel 23Folge 6vom 30.09.2024
Lebkuchen

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Folge 6: Lebkuchen

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Der%2013-j%E4hrige%20Nico%20macht%20sich%20gro%DFe%20Sorgen%20um%20seinen%20Vater%20Momo%2C%20der%20in%20der%20letzten%20Woche%20einen%20Schlaganfall%20erlitten%20hat.%20Ausl%F6ser%20f%FCr%20den%20Anfall%20soll%20eine%20Fehlbildung%20und%20Verstopfung%20eines%20Hirngef%E4%DFes%20gewesen%20sein.

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