Lindenstra%DFe
Folge 6: Lebkuchen
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Der%2013-j%E4hrige%20Nico%20macht%20sich%20gro%DFe%20Sorgen%20um%20seinen%20Vater%20Momo%2C%20der%20in%20der%20letzten%20Woche%20einen%20Schlaganfall%20erlitten%20hat.%20Ausl%F6ser%20f%FCr%20den%20Anfall%20soll%20eine%20Fehlbildung%20und%20Verstopfung%20eines%20Hirngef%E4%DFes%20gewesen%20sein.
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12