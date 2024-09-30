Lindenstra%DFe
Folge 8: Geschenke
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Isolde%20ist%20ger%FChrt%2C%20denn%20Bruno%20schenkt%20ihr%20ein%20eigenes%20Gew%E4chshaus%2C%20damit%20sie%20ihrem%20Hobby%2C%20der%20Botanik%2C%20nachgehen%20kann.%20Der%20Baumeister%20wird%20kein%20Geringerer%20als%20Franz%20Joseph%20Pichelsteiner%20sein.
Weitere Folgen in Staffel 23
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12