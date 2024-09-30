Der%20Blick%20zur%FCckJetzt kostenlos streamen
Lindenstra%DFe
Folge 28: Der%20Blick%20zur%FCck
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Dankbar%20nimmt%20Anna%20ein%20Familienfoto%20von%20Sarah%20entgegen%2C%20das%20sie%20w%E4hrend%20der%20schweren%20Zeit%20im%20Gef%E4ngnis%20immer%20an%20ihre%20Liebsten%20erinnern%20soll.%20Niemals%20h%E4tte%20Anna%20noch%20daran%20geglaubt%2C%20dass%20Sarah%20ihr%20wirklich%20verzeihen%20kann.%20Nach%20der%20Vers%F6hnung%20mit%20ihrer%20Tochter%20begr%E4bt%20Anna%20nun%20endg%FCltig%20ihre%20Pl%E4ne%2C%20M%FCnchen%20nach%20ihrer%20Haftstrafe%20zu%20verlassen.
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Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12