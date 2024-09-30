Lindenstra%DFe
Folge 33: Die%20Dragonerin
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Der%20%u201EZwangsurlaub%u201C%20f%FCr%20Lisa%20und%20Hannelore%20hat%20nun%20ein%20Ende%2C%20denn%20heute%20tritt%20Carstens%20Praxis-Vertretung%2C%20Frau%20Dr.%20Tenge-Wegemann%2C%20ihren%20Dienst%20an.%20%u201EEin%20Feldwebel%21%u201C%2C%20kl%E4rt%20Lisa%20ihre%20Arbeitskollegin%20%FCber%20die%20zuk%FCnftige%20Chefin%20auf%2C%20die%20vor%20zwei%20Jahren%20schon%20einmal%20f%FCr%20Carsten%20eingesprungen%20war.
Weitere Folgen in Staffel 24
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12