Lindenstra%DFe
Folge 37: Wackelkontakt
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Andy%20hat%20beschlossen%2C%20mit%20dem%20Verfassungsschutz%20zusammenzuarbeiten%20und%20gegen%FCber%20Timo%20Stillschweigen%20zu%20bewahren.%20Sollte%20Timos%20Gruppe%20tats%E4chlich%20einen%20terroristischen%20Anschlag%20planen%2C%20m%F6chte%20Andy%20seinen%20Sohn%20auf%20diesem%20Wege%20vor%20sich%20selbst%20sch%FCtzen%20und%20den%20Verfassungsschutz%20in%20seiner%20Arbeit%20unterst%FCtzen.%20Und%20wie%20erwartet%20tischt%20Timo%20seinem%20Vater%20und%20Gabi%20die%20L%FCgengeschichten%20auf.
Weitere Folgen in Staffel 24
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12