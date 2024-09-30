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Der%20Tag%20am%20See

ARD PlusStaffel 24Folge 50vom 30.09.2024
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Folge 50: Der%20Tag%20am%20See

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Mit%20Sack%20und%20Pack%20und%20der%20ganzen%20Familie%20wird%20Erichs%20Traum%20vom%20Angelausflug%20Wirklichkeit.%20Am%20Ufer%20des%20oberbayerischen%20Gew%E4ssers%20%FCberkommt%20Erich%20und%20Helga%20die%20Trauer.%20Sie%20lassen%20ihre%20gemeinsame%20Zeit%20Revue%20passieren%20und%20weinen%20bitterlich.

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