Lindenstra%DFe
Folge 50: Der%20Tag%20am%20See
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit%20Sack%20und%20Pack%20und%20der%20ganzen%20Familie%20wird%20Erichs%20Traum%20vom%20Angelausflug%20Wirklichkeit.%20Am%20Ufer%20des%20oberbayerischen%20Gew%E4ssers%20%FCberkommt%20Erich%20und%20Helga%20die%20Trauer.%20Sie%20lassen%20ihre%20gemeinsame%20Zeit%20Revue%20passieren%20und%20weinen%20bitterlich.
Weitere Folgen in Staffel 24
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12