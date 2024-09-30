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Lindenstra%DFe

Wunsch%20und%20Wirklichkeit

ARD PlusStaffel 24Folge 7vom 30.09.2024
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Folge 7: Wunsch%20und%20Wirklichkeit

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

%u201EWir%20feiern%20nicht%u2026%u201C%2C%20wehrt%20Vasily%20sich%20zuerst%20gegen%20Sandras%20Vorschlag%2C%20ein%20leckeres%20Weihnachtsbuffet%20im%20Akropolis%20auszurichten.%20Doch%20die%20Blondine%20kann%20den%20Chef%20schnell%20mit%20ihrem%20Charme%20und%20ihren%20Kochk%FCnsten%20%FCberzeugen.

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