Lindenstraße
Folge 19: Kevin
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Dr.%20Dressler%20hat%20sich%20eine%20%DCberraschung%20ausgedacht%3A%20Er%20m%F6chte%20mit%20seiner%20Hannelore%20ein%20Wochenende%20in%20Paris%20verbringen.%20Hanne%20muss%20jedoch%20gemeinsam%20mit%20Dr.%20Stadler%20an%20einer%20Fortbildung%20teilnehmen.%20Der%20romantische%20Kurztrip%20nach%20Frankreich%20muss%20daher%20ausfallen%2C%20was%20Dressler%20entt%E4uscht%20zur%20Kenntnis%20nimmt.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12