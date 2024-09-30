Lindenstra%DFe
Folge 24: Schnee
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Festliche%20Stimmung%20im%20Akropolis%3A%20Vasiliy%20heiratet%20seine%20gro%DFe%20Liebe%20Sandra.%20Aber%20selten%20verl%E4uft%20eine%20Hochzeit%20in%20der%20Lindenstra%DFe%20ohne%20St%F6rungen-%20so%20auch%20dieses%20Mal.%20Als%20bei%20der%20Feier%20ein%20ungebetener%20Gast%20erscheint%2C%20kommt%20es%20zum%20Eklat.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12