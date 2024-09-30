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Lindenstra%DFe

Schnee

ARD PlusStaffel 25Folge 24vom 30.09.2024
Schnee

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Folge 24: Schnee

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Festliche%20Stimmung%20im%20Akropolis%3A%20Vasiliy%20heiratet%20seine%20gro%DFe%20Liebe%20Sandra.%20Aber%20selten%20verl%E4uft%20eine%20Hochzeit%20in%20der%20Lindenstra%DFe%20ohne%20St%F6rungen-%20so%20auch%20dieses%20Mal.%20Als%20bei%20der%20Feier%20ein%20ungebetener%20Gast%20erscheint%2C%20kommt%20es%20zum%20Eklat.

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