Lindenstra%DFe
Folge 30: Beziehungsstress
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Caro%20ist%20mit%20dem%20kleinen%20Lukas%20zu%20Nico%20gezogen.%20Die%20drei%20leben%20auf%20engstem%20Raum%20in%20Nicos%20Zimmer.%20Der%20Mangel%20an%20Platz%20und%20Privatsph%E4re%20f%FChrt%20schnell%20zu%20Unstimmigkeiten.%20Harry%20wundert%20sich%2C%20als%20er%20am%20Morgen%20die%20Augen%20aufschl%E4gt.%20Eine%20offensichtlich%20orientierungslose%20Hilde%20wandelt%20im%20Schlafgewand%20%FCber%20die%20Lindenstra%DFe.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Lindenstra%DFe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12