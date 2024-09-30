Lindenstraße
Folge 40: Gr%F6%DFenwahn%3F
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Ganz%20bitterer%20Tag%20f%FCr%20Helga%20und%20Erich.%20Es%20sind%20nur%20noch%20einige%20Formalit%E4ten%20zu%20erledigen%2C%20dann%20ist%20das%20Reiseb%FCro%20%u201EEhrlich%20Reisen%u201C%20Geschichte.%20Ist%20das%20die%20Chance%20f%FCr%20Alex%3F%20Sarah%20macht%20sich%20gro%DFe%20Sorgen%20um%20ihre%20Mutter%20Anna.%20Sarah%20bef%FCrchtet%2C%20dass%20Steffi%20und%20ihr%20Laden%20%u201EKakao%u201C%20in%20illegale%20Machenschaften%20verstrickt%20sind.%20Da%20Anna%20in%20dem%20Pralinengesch%E4ft%20arbeitet%2C%20kann%20sie%20das%20ihre%20Bew%E4hrung%20kosten.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12