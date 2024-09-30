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Lindenstraße

Es%20stinkt%21

ARD PlusStaffel 25Folge 9vom 30.09.2024
Es%20stinkt%21

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Lindenstraße

Folge 9: Es%20stinkt%21

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Vasily%20wandelt%20auf%20Freiersf%FC%DFen%3A%20Der%20stolze%20Grieche%20erw%E4gt%20ernsthaft%2C%20um%20die%20Hand%20seiner%20holden%20Sandra%20anzuhalten.%20Allerdings%20ist%20er%20sich%20seiner%20Sache%20nicht%20wirklich%20sicher.%20Also%20versucht%20Vasily%20zun%E4chst%20einmal%20das%20%u201EInteresse%22%20Sandras%20an%20einer%20Hochzeit%20auszuloten.%20Dabei%20stellt%20er%20sich%20allerdings%20sehr%20ungeschickt%20an.

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