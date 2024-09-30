Lindenstraße
Folge 18: Er sucht sie
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Irinas anonymer Verehrer macht dem Mädchen nach wie vor schwer zu schaffen, während Tom ihr nur ratlos zur Seite stehen kann. Derweil fragt Urszula sich, ob Irina und Tom ein Paar sind. Eigentlich kann sie sich das nicht so recht vorstellen, doch die beiden Teenies verbringen seit zwei Wochen jede freie Minute miteinander.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste