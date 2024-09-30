Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Hos geldiniz

ARD PlusStaffel 21Folge 19vom 30.09.2024
Hos geldiniz

Hos geldinizJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 19: Hos geldiniz

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

„Hos geldiniz“ heißt „Herzlich willkommen“! Aber wird Murats Familie Lisa wirklich in ihre Arme schließen? Heute Abend will Murat seine Freundin offiziell zu Hause vorstellen. Dass Lisa schon ein Kind hat, soll sie jedoch vorerst nicht erwähnen…

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen