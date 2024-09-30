Lindenstraße
Folge 24: Das Eheversprechen
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Eifrig bereitet Lisa ein Festmahl für Murats Eltern vor. Heute Abend werden die Dagdelens nach türkischer Tradition bei Lisa um ein Eheversprechen bitten. „Meine Mutter liebt dich!“, freut sich Murat darüber, dass seine Eltern Lisa nun trotz ihres unehelichen Kindes akzeptieren.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste