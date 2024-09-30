Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Happy Birthday

ARD PlusStaffel 21Folge 5vom 30.09.2024
Happy Birthday

Happy BirthdayJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 5: Happy Birthday

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nina, Momo und Alex überraschen die frisch gebackene Zwanzigjährige Nastya mit einem Geburtstagskuchen. Den ersten Schritt in ein eigenständiges Leben hat die junge Moldawierin mittlerweile auch schon geschafft. „Ich hab’ Arbeit bei Putzfirma!“, verkündet sie stolz.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen