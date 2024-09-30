Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Osterlauf

ARD PlusStaffel 22Folge 22vom 30.09.2024
Osterlauf

OsterlaufJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 22: Osterlauf

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

„Osterhase“ Erich hat seine helle Freude: Eifrig versteckt er die bunten Ostereier für Lea im Wohnzimmer. Die hingegen ist schon ganz gelangweilt von dem Kinderkram. „Ich bin doch kein Baby mehr“, seufzt sie. Da steht Nastya vor der Tür um ihren Schützling zum Osterlauf abzuholen.

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen