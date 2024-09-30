Lindenstraße
Folge 24: Traumtänzer
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Suzannes Urteil über Viktors Neufassung seines Romans ist vernichtend. „Viktor gehört gevierteilt!“, schimpft sie, denn ihrer Meinung nach ist nichts als "kommerzieller Schwampf“ von dem einst so viel versprechenden Werk übrig geblieben.
