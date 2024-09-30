Lindenstraße
Folge 34: Suppe
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Zwei Herren von der Kriminalpolizei setzen die Hauseigentümerin Isolde vom Ableben des schottischen Professors in Kenntnis, der als Untermieter in der Wohnung Brenner gelebt hatte. Der Wissenschaftler ist heute im botanischen Garten plötzlich tot zusammengebrochen.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste