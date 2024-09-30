Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße Staffel 22 Folge 34 vom 30.09.2024
Folge 34: Suppe

29 Min. Ab 12

Zwei Herren von der Kriminalpolizei setzen die Hauseigentümerin Isolde vom Ableben des schottischen Professors in Kenntnis, der als Untermieter in der Wohnung Brenner gelebt hatte. Der Wissenschaftler ist heute im botanischen Garten plötzlich tot zusammengebrochen.

