Lindenstraße

ARD PlusStaffel 22Folge 36vom 30.09.2024
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Am 12. August 2007 heiraten Lisa und Murat. In heller Vorfreude vereinbart Lisa einen Termin zur Anprobe des Brautkleides. Außerdem bestreitet Tom vor Sarah die Teilnahme an der nicht ganz ungefährlichen Arzneimittelstudie, doch schon kurz darauf macht er sich auf den Weg zu einer Informationsveranstaltung.

