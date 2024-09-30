Lindenstraße
Folge 21: Enzos Einsatz
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Sabrina findet keine Ruhe. Sie kann einfach nicht verstehen, dass Enzo sich freiwillig für den Einsatz in Afghanistan gemeldet hat. „Ich habe Angst, Hajo!“, weint die verzweifelte Mutter. Nach dem schweren Verlust ihres ältesten Sohnes Roberto muss sie nun auch noch um Enzos Leben bangen.
Weitere Folgen in Staffel 23
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste